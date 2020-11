Is AlphaTauri nu het derde snelste team?

Aan het kop van het veld is het seizoen 2020 vrij eentonig geweest: Hamilton, Bottas Verstappen. Meestal in die volgorde, maar soms ook een willekeurige volgorde van die drie. Daar achter, in het middenveld, is het niet te zeggen wie er op de derde, vierde vijfde en zesde plek hoort. Soms is Renault erg snel, soms is McLaren erg snel. Soms weet Charles Leclerc een vierde plaats te scoren en soms is ook AlphaTauri erg rap. Echter, één ding is zeker, de vooruitgang die AlphaTauri dit seizoen heeft geboekt is fenomenaal.

Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna en de Grand Prix van Portugal had AlphaTauri de derde snelste auto, en wist tijdens beide races een top 5-finish te verzekeren. Hoewel het team over heel het seizoen slechts over de zevende snelste auto zou beschikken - het team staat immers op de zevende plek - begint het voor de slotfase van het seizoen op te lijken dat het team van AlphaTauri als een consequente kracht vooraan aan het middenveld mee te kunnen doen.

"De upgrades werkte de laatste paar races echt heel goed", aldus Gasly. "We wisten alles uit de auto te halen, mede dankzij het feit dat we de auto nu veel beter begrijpen. Vooral tijdens de laatste twee races, waar het team eigenlijk helemaal geen referentie had vanwege de nieuwe circuits, wisten zij toch een auto neer te zetten waarbij we alles er uit konden halen", aldus Gasly.

Ook Daniil Kvyat is van mening dat de auto ontzettend aan het verbeteren is. Sinds Spa - waar de Rus een nieuw stuursysteem heeft laten installeren - heeft hij sterke resultaten weten neer te zetten. Ook hij is van mening dat dit te danken is aan het beter begrijpen van de auto, en dankzij de set-up richting die het team ingeslagen is. "Afhankelijk van de omstandigheden en de baan kunnen we soms erg snel zijn. Soms zijn we het derde snelste team, maar soms helaas ook de zevende. Het middenveld zit echt zo dicht op elkaar te zijn; als je niet 100% consequent bent of een ander team heeft een hele slimme set-up richting gevonden, dan kan je zomaar ineens onderaan het middenveld staan", zo vertel Kvyat.

AlphaTauri geniet van een zeer verwante samenwerking met het moederteam Red Bull Racing. Zo maakt AlphaTauri gebruik van de Red Bull-versnellingsbak, achterwielophanging en hydraulisch systeem. De wishbones, bijvoorbeeld, maakt het dochterteam wel zelf. Dit zorgt ervoor dat het team met gelimiteerde middelen toch enorme stappen kan weten te zetten.

Op welke plaats in het kampioenschap kan het dochterteam van Red Bull Racing eindigen?