Lando lanceert esports-team: ''Dit wilde ik al een geruime tijd''

De Britse Formule 1-coureur Lando Norris heeft een esports-team opgericht, genaamd Quadrant. De Mclaren-coureur wil de grootste streamers van verschillende games bij elkaar brengen en daarmee meedoen aan belangrijkste esports-evenementen.

Doordat de Formule 1 dit jaar vanwege corona niet gelijk kon starten, is zijn plan in een stroomversnelling gekomen. "Ik wilde dit al een geruime tijd. De lockdown heeft dingen versneld omdat ik zelf veel aan het streamen was en erin ging verdiepen", zei Norris tegenover BBC Sports.



Quadrant staat nog in de kinderschoenen, maar wil zich snel gaan mengen tussen andere virtuele teams. ''We starten nog vrij klein maar met de wens om uit te breiden en nog groter te worden binnen elke tak van esports en niet alleen in het simracen. Op het racen blijft wel de focus en het blijft een grotere passie dan andere esports.''

Norris is niet de enige Formule 1-rijder die een online-team heeft opgestart. Haas-coureur Romain Grosjean heeft in april zijn R8G Sim Racing gelancheerd, maar focust, in tegenstelling tot de Brit, alleen op het racen.



De afgelopen jaren was de 20-jarige McLaren-coureur al veelvuldig te zien op zijn eigen Twitch-kanaal en houdt daarmee op een leuke manier contact met zijn achterban. Het aantal volgers gaat nu richting de 600.000.