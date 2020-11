Cyril Abiteboul: "Na lekke band Verstappen reed Daniel Ricciardo een paar fantastische ronden"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul kan met een goed gevoel terugkijken op de Grand Prix op Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Daniel Ricciardo zette de goede lijn van het Franse Renault door met een tweede podium van dit seizoen. Helaas viel Esteban Ocon stil in de race door een motorprobleem.

Abiteboul begint met zijn excuus aan te bieden voor het stilvallen van zijn coureur Ocon. "Ik wil beginnen met mijn excuses aan Esteban aan te bieden, want het was weer een DNF vanwege een technisch probleem", zo opent hij de verklaring op de website van Renault.

"Hij was in de kwalificatie erg dichtbij zijn voorliggers. Hij had een goede start en reed een goede race. Toen kreeg hij last van een probleem dat te maken had met zijn versnellingsbak en hij moest zijn auto aan de kant zetten. Het is jammer, want Daniel heeft laten zien dat wanneer de auto wel werkt, er snelheid en concurrentievermogen is."

Ricciardo profiteert van Verstappen

Daniel Ricciardo kon het Franse team opnieuw belonen met een podium, maar hij had wel geluk. Max Verstappen reed voor een podiumplek, maar kreeg een klapband. De Australiër kreeg het podium niet zomaar. "Opnieuw viel de race onze kant op: het leek erop dat we klaar waren en het moesten doen met P5, omdat Perez kon profiteren van zijn start op medium banden. Toen kreeg Verstappen een lekke band en het opende onze kansen op een tweede podium."

De Renault-teambaas is te spreken over de gewaagde beslissing van zijn team. "Ons strategieteam nam de gedurfde beslissing om niet opnieuw te stoppen, ervan uitgaande dat we genoeg aan de banden hadden om de dreiging van achteren te bedwingen. Het was erg dapper, maar het loonde dankzij een fantastische stint van Daniel. Met zijn engineers slaagde hij erin om de exacte bandentemperatuur te behouden die nodig was tijdens de lange Safety Car-periode."

"Hij slaagde er vervolgens in een verbazingwekkende paar ronden neer te zetten en ons nog een podium te bezorgen. We staan nu derde in het kampioenschap en moeten het proberen vast te houden We moeten ons nu concentreren op de weekenden die nog op de kalender staan. Tot slot wil ik Mercedes ook feliciteren met hun zevende wereldkampioenschap constructeurs; het is een fenomenale prestatie, een prestatie die ons zal blijven inspireren voor al het werk dat nog moet gebeuren."