Ralf Schumacher: "Ferrari heeft met Hulkenberg ideale invaller als Vettel nu stopt"

Sebastian Vettel speelt een gevaarlijk spel aan het einde van zijn partnerschap met Ferrari. Dit zijn de woorden van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher.

Na de Grand Prix van Portugal heeft de Duitser een aantal uitspraken gedaan over de situatie bij Ferrari. Charles Leclerc zou de beste materialen krijgen van Ferrari. "Ik denk dat Binotto de situatie goed aan het managen is", verklaarde Schumacher.

"Binotto heeft het niet over een eerder vertrek van Vettel gehad", zei hij tegen RTL Deutschland, "Maar de situatie is erg complex. De enige die kan beslissen over het verloop van dit seizoen is Sebastian zelf. Als hij niet meer verder wil, dan kan hij dat gewoon zeggen."

Schumacher gaat verder: "Thuis zitten gaat Sebastian niet helpen. Ze moeten beide voorzichtig zijn met wat ze zeggen en hoe ze elkaar behandelen. Sebastian loopt over zeer glad ijs."

"Als Sebastian daadwerkelijk beslist om te stoppen heeft Ferrari met Nico Hulkenberg een ideale invaller paraat staan. Nico heeft zichzelf dit seizoen meerdere malen bewezen", vertelde de zesvoudig Grand Prix-winnaar.