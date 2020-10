Renault ontkent geruchten dumpen Ocon en aantrekken Gasly

Het Silly Season is in volle gang voor 2021. Welke coureur zal in welk stoeltje zitten voor het volgende seizoen, dat is ieder jaar de grote vraag. De meeste stoelen zijn bezet maar vaak gebeuren er toch altijd bijzondere dingen en opvallende verplaatsingen.

Afgelopen weken kwamen er geruchten dat Renault alweer af zou willen van Esteban Ocon en de Fransman zou willen dumpen. Ocon legt het af tegen ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo, die op zijn beurt volgend jaar voor McLaren zal rijden. Fernando Alonso vervangt Ricciardo en ongetwijfeld zal Ocon het ook zeer moeilijk krijgen tegen de Spanjaard die te boek staat als één van de meest uitgebalanceerde coureurs in de F1.

Het gerucht dat in de paddock rondgaat is dat Renault zeer gecharmeerd is van Pierre Gasly en dat hij naast Alonso zou gaan rijden voor het Franse team. Teambaas Cyril Abiteboul ontkent echter dat hij vertrekt.

Abiteboul: "Volgend jaar zal Ocon bij ons zijn en uiteraard heeft hij al ons vertrouwen, al mijn vertrouwen."

De Fransman Abiteboul voegde er echter aan toe: "Hij moet erin slagen om vooruitgang te boeken en haalbare doelen te stellen om in een dynamiek van succes te zijn."