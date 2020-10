Lando Norris: "Ik ben stom en daarom excuses aan Lewis Hamilton"

Lando Norris heeft zijn excuses aangeboden na zijn opmerkingen over collega's Lewis Hamilton en Lance Stroll in Portimao. Na een crash beschreef de McLaren-coureur Stroll als een "cunt" en een "dickhead", maar na de race in Portugal kleineerde hij ook het overwinningrecord van Lewis Hamilton.

De 20-jarige Norris zei tegen de pers dat hij de prestatie niet heel indrukwekkend vond: "Hij hoeft maar één of twee andere coureurs verslaan, meer niet."

Dinsdag zei Norris op sociale media: "Ik ben mijn excuses verschuldigd. Ik ben stom en onzorgvuldig geweest met sommige dingen die ik de laatste tijd in de media en interviews heb gezegd, en heb niet het respect getoond dat ik zou moeten hebben aan bepaalde mensen."

"Ik ben niet zo iemand, dus ik moet mijn excuses aanbieden aan hen, maar ook aan iedereen die dit heeft gelezen of gehoord. Sorry hiervoor," voegde de Brit eraan toe.