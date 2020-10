Marko voert druk op: "Maximaal binnen 2 weken een beslissing"

Red Bull Racing zit eind 2021 zonder motorenleverancier en alles ziet er nu naar uit dat het de drankenfabrikant de Honda-motoren wil overnemen om deze in eigen huis verder te ontwikkelen en achterin de Red Bull's en AlphaTauri's te gooien. De huidige motorreglementen lopen tot 2026, daarna komt er pas een nieuw reglementen voor de motoren in de F1.

In dat perspectief is het in het belang van Red Bull Racing dat de ontwikkeling van krachtbronnen een seizoen lang stil ligt. Maandag na de Portugese Grand Prix werd het idee van Red Bull Racing besproken. Er zijn nog geen beslissingen genomen, maar Helmut Marko wil dat het binnen twee weken geregeld is.

"We hebben zo snel mogelijk een beslissing nodig", zegt Marko tegen Motorsport Magazine. "Binnen maximaal 14 dagen."

Het is algemeen bekend dat Mercedes blij is met de beperkingen op de ontwikkeling van de power units. De Duitsers hebben de krachtigste motor, dus het is begrijpelijk dat ze de suggestie van Red Bull steunen. Ferrari daarentegen zou hun motor graag blijven ontwikkelen en datzelfde geldt voor Renault.