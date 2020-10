Nico Hulkenberg over stoeltje naast Verstappen: "Wacht op telefoontje van Helmut Marko"

Max Verstappen weet nog steeds niet wie er naast hem zit in het 2021-seizoen. Alexander Albon presteert onder de maat en dat kan betekenen dat hij zijn stoeltje aan Sergio Perez of Nico Hulkenberg verliest. Alexander Albon finishte buiten de punten zonder enig probleem, dat gebeurde in de historie van Red Bull Racing maar zes keer.

Het stoeltje van Albon staat dus onder druk. Helmut Marko zei dat als de Thaise-Brit niet presteerde in Portugal en Imola, hij zijn stoeltje kwijt is. Al lijkt het erop dat het team uit Milton Keynes Albon wel wil behouden, want Horner zei na de GP van Portugal dat het hele team hard werkt om Albon teurg op de rails te krijgen. Nico Hulkenberg lijkt de grootste favoriet voor het stoeltje van Albon.

Verstappen wil Hulkenberg

Max Verstappen vroeg aan zijn team om voor Hulkenberg te kiezen, als Albon het stoeltje moet verlaten. Sergio Perez was volgens Max de beste derde keuze. In begin december zal Red Bull een beslissing nemen, omdat eerst het motorprobleem moet worden opgelost. Het team heeft namelijk een motorfabrikant nodig in 2022 of moet de eigendommen van Honda overnemen.

Nico Hulkenberg staat te popelen om naast Max Verstappen deel te nemen aan de Formule 1, zo bevestigde hij tegenover het Duitse RTL waar hij verslaggever is. "Ik wacht op een belletje van Helmut", zei hij in de uitzending. De 33-jairge coureur vervolgde zijn verhaal over de slechte prestaties van Vettel bij Ferrari. "Het is in ieder geval vreemd. Maar het is super moeilijk om van buitenaf te beoordelen."