Dit ging er mis bij Max Verstappen tijdens de Portugese GP

Max Verstappen kan tevreden terugkijken op het weekend in Portugal. Met een derde plek en een paar geprobeerde inhaalacties op de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, was dit het maximale resultaat. Dat beseft de 23-jarige in dienst van Red Bull Racing maar al te goed.

Op het nieuwe circuit op de Formule 1-kalender van 2020 lag een nieuwe asfaltlaag. De coureurs hadden het daar lastig mee in de trainingen, kwalificatie en ook in de race. Het was zoeken naar grip in de eerste rondes en ook de banden op temperatuur krijgen was een moeilijke opdracht. Daar kwam ook nog lichte regen bij en harde wind die soms gevaarlijk opkwam. Verstappen had een redelijk start, hij won een plek, maar viel snel wat plekken terug door het gladde circuit. In de eerste ronde raakte hij ook nog betrokken met een incident met Sergio Perez van Racing Point.

Gelukkig liep de Nederlander geen tot weinig schade op. Verstappen nam al weinig risico in de eerste ronde, maar toch lukte het hem niet om een incident te voorkomen. "De start was wel redelijk oké. Het regende een beetje, dus er was erg weinig grip en het was lastig om de auto op de baan te houden. Het was moeilijk om temperatuur in mijn banden te krijgen en ik wilde ook niet te veel risico nemen, want ik wist wel dat wij sneller waren dan Charles Leclerc bijvoorbeeld. Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar ik had een klein momentje met Sergio Perez. Hij gaf mij te weinig ruimte dus hij schakelde zichzelf uit. Gelukkig had ik eigenlijk geen schade", aldus de Red Bull-coureur op Verstappen.com.

Nadat Verstappen zijn banden onder controle had en grip had gevonden, ging hij ervoor zitten. "Toen alles weer gesetteld was en we temperatuur in de banden hadden, haalde ik de McLaren’s in, die erg veel grip hadden in de eerste ronde. Daarna reed ik mijn eigen race. Op een gegeven moment gingen de zachte banden eraan. De linker voorband was op en daarmee verlies je rondetijd. Toen ik uiteindelijk op de medium compound banden reed, hadden we een goede snelheid, maar het gat was al zo groot dat ik niet veel meer kon doen."

Bandenstrategie

Mercedes verraste Verstappen en ging naar de harde band, Verstappen had voor de medium gekozen. "De Mercedessen reden op de harde band, maar die band was niet geweldig. De medium band was de beste band, dus het had niet veel verschil gemaakt als ik op de medium compound banden was gestart, want dan had ik tijd verloren op de harde banden. Over het algemeen zijn we dus gefinisht waar we verdienden te finishen. We staan weer op het podium, dus dat is prima."