Kimi Raikkonen baalt na P11: "Heb niets aan de goede eerste paar ronden"

Kimi Räikkönen, die vanaf P16 de race begon en in het begin van de tweede ronde als zesde racete, was een van de meest opvallende coureurs in het begin van de race. Toen de Fin Leclerc inhaalde en Verstappen lastig viel, kwam hij goed terecht als zesde.

De coureur in dienst van Alfa Romeo reed op P10 nadat iedereen minstens één keer was gestopt, en leek klaar voor een punt scorende finish. Helaas, met nog 12 ronden te gaan, vond de Ferrari van Vettel aan het einde van het rechte stuk met DRS een weg langszij de Alfa Romeo van Raikkonen, waardoor Kimi terugzakte naar P11. Hij hield nog wel Albon’s Red Bull van zich af om zijn P11 vast te houden.

Hij kan terugkijken op een goede race, vooral omdat hij was gestart als zestiende. De meest ervaren coureur van de grid zegt dat zijn goede openingsrondes in de race aan het einde er niet meer toe doen. "We hadden een goede eerste paar ronden, ik zette mezelf in een goede positie en kon veel auto's passeren, maar uiteindelijk maakt het niet uit, want we hebben er niets uitgehaald", zo zegt hij in een verklaring op de website van Sauber Alfa Romeo.

Vettel was te snel

Helaas kon Raikkonen de Ferrari van zijn oud-teamgenoot niet achter zich houden. "We deden wat we konden, maar helaas was er niets dat ik kon doen om Vettel aan het eind van de race achter me te houden. Het racetempo viel niet tegen, maar als je ziet waar ik reed, was het niet makkelijk om nog meer plaatsen te winnen."

Voor volgende week acht Kimi de kansen op een puntenfinish groot. "De auto voelde goed aan, maar we missen op dit moment nog een klein beetje om in de punten te finishen. Hopelijk kunnen we volgende week wel in de punten eindigen."