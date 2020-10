FIA verdedigt aanstellen 'homofobe' steward Petrov

De afgelopen dagen zijn kritische geluiden gekomen op de rol van Vitali Petrov als F1-steward voor dit weekend. In het verleden heeft de Rus opmerkelijke uitgespraken gedaan over homoseksualiteit. Lewis Hamilton was een van de coureurs die vraagtekens zette bij deze keuze. De FIA heeft gisteren uitleg gegeven over Petrov's aanstelling.

"De FIA kijkt naar relevante Formule 1-ervaring en kennis van de sport voor het toewijzen van deze functie op het hoogste niveau. Uitspraken die gedaan worden buiten deze functie hebben geen invloed op onze keuze. Zolang de uitspraken niet in strijd zijn met onze reglementen en ethiek."