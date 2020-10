Sergio Perez niet blij met asfalt: "Coureurs zullen blijven vechten met het asfalt"

Sergio Perez had het gisteren moeilijk tijdens de twee vrije trainingen. De eerste vrije training was voor alle coureurs zoeken naar grip en het circuit verkennen. De teams hoopten na 30 minuten in de tweede vrije training aan de set-ups te kunnen werken, maar door de vele rode vlaggen lukte dit niet.

In de eerste vrije training hadden veel coureurs last van de nieuwe laag asfalt. De teams moesten wat data verzamelen, omdat het circuit nieuw was. Die data werd verwerkt in de tweede vrije training, maar daar hadden coureurs niet veel tijd om te rijden. Hierdoor moest er gisterenavond doorgewerkt worden bij Racing Point. "Het is vandaag (gisteren red.) een echte uitdaging geweest en we moeten de balans verbeteren voordat we naar de kwalificatie gaan. Hopelijk kunnen we vanavond op tijd weggaan en vooruitgang boeken. Ik denk dat we al hebben gezien dat dit weekend een heel ander soort race gaat worden."

Ook Sergio Perez had last van de nieuwe laag asfalt. "Het circuit heeft weinig grip en het verbeterde niet echt van FP1 naar FP2, dus ik zou niet te veel van de baan verwachten. Het is een uitdagend circuit en ik denk dat je een aantal teams en coureurs zaterdag nog ziet worstelen met de baan en zondag hetzelfde."

Hij sluit zijn gesprek met Sky als volgt af: "Het gaat erom de juiste afstelling te vinden om zaterdag tijdens de kwalificatie en zondag tijdens de race sterk te presteren. Ik ben ervan overtuigd dat we zondag kunnen vechten voor goede punten."