Zak Brown boos op Racing Point: "Ze zijn niet eerlijk geweest!"

Zak Brown zegt dat Racing Point niet eerlijk is geweest met het doorgeven van de positieve test van Lance Stroll. Stroll die tijdens de zaterdag van de Eifel Grand Prix ziek werd gemeld, hoefde op advies van zijn dokter geen coronatest af te leggen. Een dag later, toen hij thuis was, deed hij dit voor de zekerheid wel, waarna bleek dat de uitslag positief was.

Racing Point en Stroll besloten het niet te meldden bij de Formule 1, wat eigenlijk wel nodig was. Nico Hulkenberg verving de zieke Stroll in Duitsland en is ook aanwezig in Portugal als stand-by. De FIA en de Formule 1 hebben de reglementen omtrent het coronavirus aangepakt, om z’n situatie de volgende keer te voorkomen.

De verantwoordelijke van McLaren, Zak Brown, zegt dat het team uiterst serieus is over het coronavirus en het niet eerlijk vindt dat Racing Point er zo mee omgaat. De Formule 1 mag doorgaan en daar moet ieder team dan ook de verantwoordelijkheid over nemen. "Het vereist veel vertrouwen, transparantie, communicatie en verantwoordelijkheid van alle teams om ervoor te zorgen dat we niet alleen veiligheid hebben binnen onze eigen teams, maar binnen de hele racegemeenschap."

"Voor McLaren stellen we onze mensen op de eerste plaats, we nemen geen enkel risico, we zijn geen gokbureau. We erkennen hoe gevaarlijk dit is en we willen ervoor zorgen dat iedereen gezond blijft, we kunnen doorgaan met de Grand Prix. Ik denk dat de sport het goed heeft gedaan", zo zegt hij tijdens de persconferentie op de vrijdag.

Volgens Brown moet Racing Point beter opletten, want in Silverstone ging het ook al mis. "Er zijn meer gevallen geweest. Het is duidelijk dat Racing Point, recentelijk het meest zichtbaar was. We denken dat we alle voorzorgsmaatregelen nemen, en we zullen enorm veel testen doen. Ik denk dat we allemaal gewoon voor elkaar moeten zorgen. Als ik naar de incidenten met Racing Point kijk, zou ik waarschijnlijk iedereen testen die zich niet goed voelt, dagelijks. Toen we in Australië waren, hadden we iemand die zich niet lekker voelde, Andreas en ik besloten toen om ons te isoleren. Toen de test positief terugkwam, isoleer je het team en uiteindelijk wisten we dat dit ons uitschakelde voor de race."

Testen gebeurd nog niet genoeg, zeker niet bij mensen die zich niet helemaal lekker voelen. Brown vindt dat dit anders moet. "Misschien zou dat achteraf anders moeten zijn. Ik weet niet wie de dokter was, ik weet niet of het Dr Mallya was, Dr Seuss, misschien was het Dr Dre. Maar misschien moeten we de volgende keer testen wanneer iemand symptomen heeft, omdat we weten hoe gevaarlijk dit is."

Het virus is gevaarlijk

De eindbaas van McLaren denkt dat Racing Point het virus niet serieus neemt. "Ik weet niet wat de testprotocollen van iedereen zijn. Ik weet hoeveel wij testen. Ik weet niet hoeveel Franz (teambaas AlphaTauri) test. Ik heb Racing Point zojuist meer horen testen op de baan dan welk ander team dan ook, dan kunnen ze ook de coronatests wel doen."

"Alles wat ik weet is dat toen we ons probleem in Australië hadden, we het heel snel aan iedereen hebben gecommuniceerd, omdat ik denk dat we een verplichting hebben voor de gezondheid van mensen, de noodzaak om een hoog niveau van bewustzijn te hebben. Ik denk dat dat precies is wat Mercedes deed toen ze hun incidenten hadden. Ik weet niet alle details, ik weet alleen wat ik lees en zie. Het lijkt erop dat er niet onmiddellijk transparantie was bij Racing Point."