Alexander Albon: "Als ik mijn best doe, verlies ik mijn stoeltje niet"

Alexander Albon heeft nu ook op de geruchten gereageerd. Hij zou in 2021 zijn stoeltje kwijt kunnen raken aan Sergio Perez of Nico Hulkenberg. Helmut Marko gaf eerder al toe dat er voor de teamgenoot van Max Verstappen niets aan de hand is als hij blijft presteren.

Verstappen staat momenteel derde in het kampioenschap en maakt kans op de tweede plek, terwijl Albon tegenvalt op de zevende plek. Hij is niet bang voor een vertrek bij Red Bull. “Het enige dat ik weet, is dat ik me op mezelf moet concentreren en resultaten moet behalen. Dus ik ben niet echt gefocust op al die geruchten”, zo zegt hij in de Paddock Pass. “Als ik goed werk kan leveren, dan hoef ik me geen zorgen te maken.”

Het gat naar Mercedes is in de loop van het seizoen kleiner geworden, maar Albon weet niet of hij daar zoveel aan heeft. “We zullen zien wat het gat is. Ik denk dat de Nürburgring vrij uniek was met het weer en de beperkte tijd op het circuit, dus ik hoop dat we het gat hier kunnen blijven dichten. Ik hoop dat we dat tot het einde van het jaar kunnen voortzetten”, aldus de Thaise-Brit.

Hij hoopt hoger dan de zevende positie te kunnen eindigen en daar lijkt hij een goede kans voor te hebben. “We zijn optimistisch.”