Kimi Raikkonen: "Wij hebben deze baan niet eens op onze simulator"

Voorafgaand aan het Grand Prix weekend in Portugal, was het tijd voor de persronde op de donderdag. Elk team komt dan voor de camera en er worden zowel digitaal als direct vragen gesteld. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi waren aan de beurt en er kwamen vreemde verhalen omhoog.

Elk team heeft momenteel een simulator waarop ze werk verrichten voor het aankomende raceweekend. Hiermee kunnen coureurs zich extra goed voorbereiden op een race. Dit circuit in Portimao is nieuw voor elk team.

De meeste teams hebben deze baan kunnen oefenen, maar Kimi Raikkonen meent dat dit circuit niet beschikbaar was in de simulator van het team. "Ik denk niet dat we dit circuit in onze nieuwe simulator hebben. Vandaag heb ik de Safety Car zien rijden en ik vraag me nog steeds af of ik een wandeling op de baan moet gaan maken."

Normaal doet Kimi dit niet, want de Fin heeft veel ervaring. Hij kreeg vervolgens de vraag waar hij graag zou terugkeren als hij een circuit mag kiezen. "Ik hou van Engelse circuits, dus misschien Donington Park?" Antonio Giovinazzi zei daar het volgende over: "Het zou te gevaarlijk zijn voor F1, maar ik zou Macau kiezen."

Raikkonen kreeg tot slot de vraag wat hij vond van de nieuwe banden van Pirelli: "Het is verspeelde tijd om daarover te praten."