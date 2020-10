Racing Point-coureurs denken aan een spannende race door vreemd circuit

Vandaag mogen de coureurs weer in actie komen. Ze doen dit op het circuit van Portimão, waar nog nooit een Formule 1-race is gehouden. De Grand Prix van Portugal stond oorspronkelijk niet op de kalender, maar door het coronavrius moest de FOM een nieuwe kalender samenstellen. De Portugese Grand Prix is niet helemaal nieuw voor de Formule 1, want in 1996 werd er nog geracet op het circuit van Estoril.

Na het raceweekend in Portugal gaan we naar Imola, waar de Formule 1 ook een lange tijd niet is geweest. Sergio Perez van Racing Point denkt dat dit twee leuke races kunnen gaan worden. "Ik denk dat het leuk zal worden", zei hij toen hem werd gevraagd of hij denkt dat het gebrek aan ervaring van iedereen de races extra leuk gaat maken. "We zitten nu midden in een reeks onbekende races. We hadden lange tijd niet geracet op de Nürburgring tot de laatste race, Portimão is totaal nieuw in de F1 en we hebben Imola in aantocht. Het is ongebruikelijk om races te houden op circuits die we niet goed kennen. Als coureur geniet ik van dat gevoel. Het is altijd een grotere uitdaging om voor het eerst op een nieuw circuit te racen."

Sergio Perez hoopt op een soort race als in Mugello. "Ik hoop dat het kan helpen om dingen door elkaar te halen en een spannende race voor de fans te maken."

Veel coureurs hebben op het circuit uit 2008 geen ervaring of maar heel weinig. Perez heeft er in 2009 gereden, maar hij denkt niet dat in zijn voordeel zal zijn. "Ik reed daar in 2009 in de GP2, maar het is lang geleden en ik herinner me niet veel meer van het circuit! Dus het voelt bijna alsof je teruggaat naar een totaal nieuw circuit. Het wordt een spannende uitdaging voor ons allemaal om te proberen er zo snel mogelijk aan te wennen. Ik spreek een beetje Portugees, maar ik heb daar niet echt veel tijd doorgebracht. Ik denk dat als de wereld wat normaler is, ik de Algarve nog eens ga bezoeken."

Nieuwe asfalt laag

Voor Lance Stroll is het wat korter geleden dat hij daar geweest is. "Ik reed daar in de Europese Formule 3 en ik herinner me dat er veel hoogteverschillen waren. Het was ook behoorlijk hobbelig, maar het is nu opnieuw geasfalteerd voorafgaand aan de Grand Prix. Hoe dan ook, de snelle onderdelen en hoogteverschillen zullen coureurs echt op de proef stellen en ik denk dat het spannend wordt om op de tv te kijken."