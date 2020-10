Christijan Albers: "Alex Albon zijn rijstijl past niet bij de Red Bull RB16"

Alexander Albon heeft moeite om het tempo van zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. De twee rijden met dezelfde bolides, maar elke keer weet Verstappen sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Albon wordt nog net niet op een ronde gezet door Verstappen, wat natuurlijk niet te verdedigen is.

Helmut Marko heeft ook duidelijk aangegeven dat er geen tussenweg is voor de Thaise-Brit. Hij moet nu gaan presteren of er komt een andere coureur naast de 23-jarige Verstappen. Sergio Perez en Nico Hulkenberg zouden de coureurs kunnen zijn die naast de Nederlander plaats mogen nemen.

Rijstijl Albon niet goed

Christijan Albers, die voor Spyker in de Formule 1 heeft gereden, meent dat het probleem bij de rijstijl van Albon ligt. "Ik val hem niet persoonlijk aan, maar hij is niet snel genoeg. Als mensen dat roepen, blijft dat vaak zo, maar het probleem gaat veel verder dan dat. Hij komt niet alleen tekort als het op tijden aankomt in vergelijking met Verstappen, maar zijn rijstijl is ook heel anders. Je kunt de twee auto's van Red Bull nauwelijks met elkaar vergelijken", zegt Albers in zijn column voor De Telegraaf.

Alberts kan ook een verklaring vinden voor die aparte rijstijl van Alex Albon. "Ga zitten in een auto die is afgesteld voor iemand van twee meter lang, terwijl je zelf ongeveer 1.70 meter lang bent. Nou, rijd dan ontspannen rond en neem een paar scherpe bochten. Dat kan niet."

Mercedes heeft groot voordeel ten opzichte van Red Bull

Bij Mercedes is dat verschil anders. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hebben bijna dezelfde lichaamslengte, dat is natuurlijk veel beter volgens de 41-jarige geboren Eindhovenaar. "Daarom heeft Mercedes veel meer te bieden aan Lewis Hamilton met Valtteri Bottas aan zijn zijde, omdat ze dichter bij elkaar staan. Een goede coureur naast je is essentieel om de auto tijdens het weekend te verbeteren. Ook al is het maar een tiende van een seconde, dat maakt wel uit. Zelfs heel veel in deze sport", zo sluit hij af.