Red Bull Racing doet er alles aan om ontwerpfouten RB16 te herstellen

Red Bull Racing’s Adrian Newey staat bekend om zijn geweldige ontwerpen, die hij met de hand tekent. De RB16 leek in het begin van het seizoen niet te werken, maar nu de stijgende lijn voortzet lijkt de renstal uit Milton Keynes het probleem te hebben gevonden. Alleen kan de auto nu wel goed werken, de motor is echter nog niet op het niveau van Mercedes.

Red Bull kan de naamsbekendheid van het allerbeste chassis in de Formule 1 terugkrijgen. Dat claimt Helmut Marko, aangezien hij meent dat het team de problemen met de auto heeft geïdentificeerd. "Op de Nurburgring waren we dichter bij Mercedes dan het hele seizoen", zei hij tegen Sky Duitsland. "We hadden een moeilijke tijd met de RB16, maar het is nu duidelijk waarom. We hebben de fouten gevonden die de aerodynamische onregelmatigheden veroorzaakten."

Max Verstappen zou dit jaar mee moeten doen om de titel, maar die kansen zijn nu weg heel klein geworden. Voor Helmut Marko is het op de goede weg zijn, het belangrijkste. "We konden de fouten in het ontwerp dit jaar niet zomaar rechtzetten. Bovendien was het met alle races achter elkaar in de eerste plaats moeilijker om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Gelukkig zijn we nu weer op de goede weg", zei Marko.

Beste chassis Red Bull

Mercedes gaf evenals Haas toe te zijn gestopt met der ontwikkeling van de 2020-bolide, maar Red Bull Racing gaat gewoon door. "Als het op het chassis aankomt, denken we dat we terug kunnen naar de situatie die we gewend zijn: dat we elk jaar het beste chassis produceren. Om dat te bereiken, zullen we ons blijven ontwikkelen tot de allerlaatste race. De wijzigingen die we nu aanbrengen kunnen niet één-op-één worden overgedragen, maar ze kunnen zeker als basis voor de auto van 2021 worden gebruikt."

Hij wilde niets kwijt over de auto van 2021, maar daar mag sowieso niet veel aangedaan worden. Red Bull Racing heeft evenals alle andere teams 2 tokens die ze mogen uitgeven om hun bolide te verbeteren.