Helmut Marko bevestigt eventuele vervanging Albon: "Staan twee bekende coureurs klaar voor 2021"

Helmut Marko heeft is vaak duidelijk over zijn doelstellingen. Hij wilde dit jaar met Red Bull Racing en Honda kampioen worden, maar dat is niet gelukt en gaat ook niet lukken. Mercedes is Red Bull Racing weer te baas en daar baalt het hele team uit Milton Keynes van.

Ook heeft Red Bull’s motorleverancier Honda laten weten te stoppen met de Formule 1 na 2021. Dit betekent dat de formatie opzoek moet gaan naar een andere motorpartner. Dit kan Renault zijn, maar ook Mercedes of Ferrari. Een andere optie is om de motorafdeling van Honda over te kopen, iets wat Red Bull het liefste zou willen. De laatste optie is om te stoppen met de Formule 1.

Ondanks het niet behalen van de doelstelling, is er toch een kleine blijdschap. Max Verstappen kan vechten met Mercedes en Ferrari is ingehaald. Alleen Max Verstappen is daar niet tevreden mee, dat snapt Marko al te goed. “Natuurlijk was Max teleurgesteld [over dit seizoen], vooral omdat we het doel dat we onszelf gesteld hadden, om met hem de jongste wereldkampioen te worden, niet hebben gehaald. Maar het record blijft in ieder geval in de familie met Sebastian Vettel."

Voor Albon staan er al twee coureurs klaar

Over het andere stoeltje van 2021 zegt Marko nog niet teveel tegenover het Duitse Sky Sports, maar wel zegt hij dit: "Als Albon zich kan blijven ontwikkelen en verbeteren, dan is hij kandidaat voor onze auto voor 2021. In snelle bochten zit Albon op het niveau van Max. Hij heeft maar één / twee bochten waar hij veel verliest. En dan komen we terug op het onderwerp van consistentie. Als je niet weet wanneer en hoe het gebeurt, is het een onzekerheidsfactor die we ons niet kunnen veroorloven als we om de titel racen."

Marko bevestigt ook dat er twee andere coureurs klaarstaan om Albon te vervangen. "Als Albon niet aan onze verwachtingen voldoet, moeten we buiten onze ploeg kijken. We zijn sterk genoeg en kunnen alle coureurs aan. Dan komen de twee bekende kandidaten Perez en Hülkenberg in het spel."