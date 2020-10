Lance Stroll hersteld van griep maar media twijfelen aan dubieuze afwezigheid

Racing Point heeft bevestigd dat Lance Stroll, die in Duitsland werd vervangen door Nico Hulkenberg, gewoon weer in de auto zit in Portugal. Op Twitter laat het team weten dat weten.

Een paar dagen voordat de Formule 1 begint op het circuit in Portimão, zegt Racing Point nu dat zijn 21-jarige coureur zich beter voelt. "We verwachten dat hij weer in de auto zit voor Portugal", voegde het team eraan toe.

Twijfel over afwezigheid Stroll

Nico Hulkenberg verving de zieke Stroll, maar meerdere verslaggevers en coureurs twijfelden of Stroll wel echt buikpijn had. "Afgezien van het coronavirus, wat kan een coureur er nog meer van maken om niet deel te nemen aan een Grand Prix?" vroeg Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij zich af. "Ja, de meeste coureurs racen zelfs met een pijnlijke maag. Als het echt erg wordt, kun je altijd de pits inrijden. Sommigen hebben gezegd dat Lance ruzie had met zijn vader. Vermoedelijk wilde hij met een helikopter vanaf het hotel vliegen, maar zijn vader stond het niet toe. Dus weigerde hij te racen", voegde Plooij eraan toe.