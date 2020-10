Bij de Formule 1 moet alles perfect zijn, zo ook de remmen. Maar hoe kunnen de coureurs van ruim 300 kilometer per uur, naar een kleine 70 kilometer per uur gaan in een paar seconden? Daarvoor heb je speciale remmen nodig die hoge temperaturen aankunnen. De Italiaanse fabrikant Brembo maakt deze voor de F1-teams. Hieronder in de video wordt uitgelegd hoe z'n rem werkt.