Het verhaal achter de vonkenregen in de Formule 1

Als je ooit naar een Formule 1-wedstrijd hebt gekeken, dan ontkom je er niet aan. De vonkenregen achter de Formule 1-bolides. In een bocht met veel snelheid of een lang recht stuk, daar kom je ze tegen, maar hoe komt dat? Er zit een hele geschiedenis achter de sparks (vonkenregen).

De vonken waren voor het einde van de jaren 80 niet normaal in de Formule 1, maar tegen het einde van de jaren 80 begon het normaal te worden. Teams probeerden hun bolides zo laag mogelijk op de grond te plaatsen. Een aerodynamisch voordeel, want zo creëerden de teams de meeste downforce. Met een volle tank en een kleine hobbel komen de vonken al tevoorschijn. De bolide is zwaar en hangt op het uiterste punt boven de grond. Een kleine lichtshow komt achter de auto aan, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Ook tijdens de kwalificaties was het vaak zo, dan probeerde de teams de auto zo laag mogelijk in te stellen met zo min mogelijk brandstof. Hierdoor komt de auto vaak tegen de grond en krijg je vonken als reactie.

Diskwalificatie

Voormalig autocoureur Nigel Mansell ging zelfs nog een stapje verder dan het aerodynamische voordeel van de laag liggende auto. Hij gebruikte de vonken op de tegenstanders expres af te leiden. Dit deed hij als er bijvoorbeeld iemand wilde passeren, dan zorgde hij voor de vonkenregen achter zijn bolide. Dat was niet de bedoeling en de FIA besloot uiteindelijk tot ingrijpen.

Nieuwe regels

Een 10 millimeter skid-block werd in 1994 ingevoerd. Het was verplicht om op je auto te monteren. De coureurs hadden het daar niet makkelijk mee, want in de regel stond ook dat het blok nog meer een één millimeter moest zijn na de race. Michael Schumacher is tot nu toe de enige die daarvoor een straf heeft gehad. Hij had op Spa in 1994 niet de benodigde één millimeter op zijn blok zitten. Hij werd gediskwalificeerd.

Teams waren bang dat ze ook gediskwalificeerd werden en daarom kwamen ze snel met een oplossing op tafel. Door op de juiste plekken stukken staal onder het skid-block te monteren, zouden ze eerst dat moeten oprijden. Hierdoor konden de teams lagere rijhoogtes aanhouden, zonder gediskwalificeerd te worden. Alleen er was een probleem, het metaal zorgde voor gevaarlijke situaties. Het sleet niet goed genoeg en zorgde daardoor voor lekke banden. In 2015 besloot de FIA opnieuw de regels aan te passen en in te grijpen. De teams mochten in plaats van het staal, alleen maar titanium gebruiken. Titanium slijt sneller en doet dat ook nog eens veiliger. Het beste van alles, is dat het de spectaculaire vonkenregen achter de bolides oplevert. Wat natuurlijk zorgt voor hele mooie plaatjes.