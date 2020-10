Pirelli test nieuwe band voor 2021 in Portugal

Bandenleverancier Pirelli heeft de laatste details uitgewerkt voor hun nieuwe band voor volgend jaar. Deze band zal getest worden op de vrijdag tijdens de Portugese Grand Prix in Portimao. Het is de laatste kans voor het Italiaanse concern om nog aanpassingen te doen.

Ondanks dat de FIA wil dat de banden hetzelfde blijven, hoopt Pirelli na de test een verbeterde constructie te kunnen doorvoeren. Dit moet voor 1 november kenbaar gemaakt worden bij de FIA.

Door de beperkte testmogelijkheden zal de fabrikant geen compleet nieuw rubber introduceren. "Het is vooral ons doel om een completere band te ontwikkelen waarbij er met lagere bandendruk gereden kan worden", zegt Pirelli-baas Mario Isola tegenover Autosport​​​​​​.

Ook heeft de reductie van tien procent downforce een positieve invloed. "De plannen van volgend jaar helpen de banden beter te laten werken en voorkomen oververhitting."

Buiten de raceweekenden om is het voor de firma niet mogelijk om banden uit te proberen. De regels schrijven voor dat er bij een vrije training de eerste dertig minuten beschikbaar zijn. Alle rijders zijn verplicht om ermee te rijden. Elk team krijgt drie setjes. Er zijn totaal tussen de acht en tien verschillende banden. "We gaan niet de precieze getallen geven, want de test is blind voor de teams. Ze mogen er geen informatie uit halen", zegt de Pirelli-baas.

"We leggen aan de teams een plan voor en zorgen ervoor dat ze evenveel rondes rijden. De bedoeling is dat de ene rijder een band krijgt voor een korte stint en de andere rijder voor een lange stint. We gaan het zo eerlijk mogen doen."