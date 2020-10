Bottas: "Ik heb een wonder nodig om kampioen te worden"

Valtteri Bottas geeft toe dat hij een wonder nodig heeft om zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton te weerhouden van zijn zevende kampioenschap. Nadat Bottas afgelopen zondag startte vanaf pole position geeft hij toe zeer teleurgesteld te zijn over een probleem met zijn motor op de Nurburgring.

De uitvalbeurt van Bottas zorgt ervoor dat het verschil in punten nu 69 is, in het voordeel van WK-leider Hamilton. Bottas reageerde op zijn uitvalbeurt en over de strijd in het kampioenschap: "Ik kon het niet geloven, maar zoals altijd heeft het geen zin om op te geven, dus ik zal het blijven proberen."

"Ik denk niet dat de beste manier van denken is om de punten naar Lewis non-stop te berekenen, want het is een vrij grote kloof. Er zou beslist een wonder voor nodig zijn als ik kampioen wil worden."

Bottas veerkrachtig

Teambaas Toto Wolff houdt vol dat Bottas niet alleen een dapper gezicht tovert als hij zegt dat hij zal blijven proberen het gat te dichten. De positieve teambaas: "Als iemand veerkrachtig is, is het Valtteri. We hadden een goed gesprek en ik heb onze excuses aangeboden voor de uitvalbeurt en problemen aan zijn wagen."

Hamilton onder de indruk

Hamilton denkt ook dat Bottas zal blijven aanvallen, met als beste bewijs de manier waarop de 31-jarige afgelopen zondag agressief vocht in bocht 1.

"Ik herinner me dat ik uit die bocht kwam en dacht 'Goed zo, kerel. Ik ben onder de indruk'," zei de leider van het wereldkampioenschap.

Wolff zegt dat hij nooit bang was dat het Mercedes-duo zou crashen. "Ze respecteren elkaar allebei en kennen de grenzen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken."