F1-teambazen organiseren crisisberaad over motoren

De Formule 1-teambazen komen volgende week samen in Portimao om de toekomst van de motorregels voor de sport te bespreken. Honda's beslissing om te stoppen met F1 om zich te concentreren op groenere en relevantere technologie heeft voor een shock in de paddock gezorgd.

Velen insiders beweren dat dit slechts het nieuwste bewijs is dat de huidige regels van de motoren zeer gebrekkig zijn en er snel vernieuwing moet komen. Iedereen wordt nu met de neus op de feiten gedrukt en zit met hetzelfde probleem, ook de teams die op dit moment wel een motor hebben. Stapt er nog één fabrikant uit de F1, blijven de overige 2 motorfabrikanten achter met een probleem.

Er is dus alle reden om een crisisberaad te organiseren. Red Bull-teambaas Christian Horner: "Ik vind het echt jammer voor de Formule 1, maar het is ook een wake-up call."

Plan van aanpak

De Formule 1 kijkt al naar bio- of synthetische benzine voor de toekomst, en de regelgeving zal naar verwachting in 2026 worden herzien. Horner weet niet zeker of de Formule 1 zo lang kan wachten. Hij vertelde aan de media: "Ik denk dat we echt moeten overwegen of 2026 niet te ver weg is voor de nieuwe motor. Wat voor technologie gaan we gebruiken? Wat voor type motor gaan we gebruiken? Wat moet het allemaal inhouden? Het zijn vragen die snel beantwoord moeten worden om een plan van aanpak te maken voor de toekomst van de sport."

Velen zijn het erover eens dat de huidige motoren geen nieuwe fabrikanten naar de F1 lokken omdat ze te duur, te complex, niet relevant voor de weg, niet 'groen' genoeg en niet luid genoeg zijn. Bovendien heeft Mercedes sinds het begin in 2014 het hele tijdperk van de hybride-motoren volledig gedomineerd.

De kwestie zal maandag na de race van de Portugese Grand Prix worden besproken door alle teambazen, Liberty Media-functionarissen en FIA-president Jean Todt.