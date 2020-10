Christian Horner: "Max Verstappen is pas 23 maar zo volwassen!"

De Eifel Grand Prix is voor Red Bull Racing vrij goed afgesloten. Het werd geen drie maar een twee-daags Grand Prix-evenement doordat de vrijdag werd afgelast en daardoor hadden de teams weinig tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Dit zorgde voor een spannende situatie tijdens de kwalificatie maar ook voor de race waren nog veel vragen onbeantwoord.

Max Verstappen startte vanaf de derde plaats en finishte uiteindelijk tweede achter Lewis Hamilton, doordat Valtteri Bottas uitviel met problemen aan de Mercedes-motor. Meer zat er uiteindelijk ook niet in omdat het Duitse team gewoon te snel was, ondanks de bemoedigende zaterdag in de Eifel, waar Red Bull en Verstappen veel snelheid toonden.

Na afloop van de Grand Prix in Duitsland vertelde Horner tijdens zijn perspraatje: "Max Verstappen heeft weer fantastisch gereden. Hij krijgt steeds meer ervaring en rijdt ook steeds volwassener als coureur. Vergeet niet dat hij pas 23 jaar is!"

"Hij heeft veel races gereden voor zijn leeftijd maar groeit nog steeds als coureur. Je kunt zijn volwassenheid terugzien in de auto, tijdens de races. Er gaan nog fantastische tijden aanbreken voor Max."