Lewis Hamilton ontvangt helm Michael Schumacher: "Heb er geen woorden voor, geweldig"

Michael Schumacher is een Formule 1-legende met veel overwinningen en titels. Lewis Hamilton evenaarde vandaag het record van de Duitser met aantal raceoverwinningen. Hij won vandaag de Eifel Grand Prix en nadat hij werd geïnterviewd kreeg hij een speciaal cadeautje. Hij kreeg namelijk de helm van Michael Schumacher van zijn zoon Mick Schumacher.

Lewis Hamilton vond het een geweldig cadeau en kon er geen woorden voor vinden: “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Je weet wanneer je opgroeit met naar iemand te kijken. Je respecteert ze en wil hun zijn. Van de kwaliteit van de coureur die ze zijn en wat ze jaar na jaar kunnen doen, racen op race, week in week uit met hun team dat is geweldig.”

Hij kwam ook nog even terug naar de tijd toen hij een kleine jongen was en opkeek naar Schumacher. “Ik herinner me dat ik met Michael speelde tijdens een Grand Prix 2 game. Toen ik zijn dominantie zag, denk ik niet dat iemand, vooral ik, niet dacht dat ik ooit ergens in de buurt van Michael zou zijn. Dus het is ongelooflijk. Het zal even duren om in te zakken. Ik had dit niet kunnen doen zonder mijn team.”