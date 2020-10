Steiner over F1-debuut Callum Ilott: "Tijd niet belangrijk, wel feedback en constantheid"

In de eerste vrije training van de Grand Prix van de Eifel maakt Callum Ilott zijn Formule 1-debuut voor Haas F1. De talentvolle coureur mag dan tijdelijk plaatsnemen in het stoeltje van Romain Grosjean. Haas-teambaas Guenther Steiner heeft duidelijke verwachtingen voor de Britse rijder.

Voor de uitgesproken teambaas is het niet belangrijk dat de jonge coureur meteen goede tijden neerzet op de Nurburgring: "We kijken vooral naar hoe constant hij is en hoe hij feedback overbrengt aan het team. Negentig minuten in een Formule 1-wagen is te kort tijd om een goede tijd te rijden als je debuteert."

Ook vindt Steiner belangrijk dat het team de pupil zo goed mogelijk begeleidt. "Meestal probeer je een programma zo goed mogelijk af te werken. Voor een debutant is er dan veel druk en zijn er onbekende zaken die op hem afkomen. Hij verdient een goede ervaring met ons," aldus de Italiaan.

Ilott heeft in de aanloop naar dit debuut al kilometers gemaakt in een Formule 1-wagen. Vorige week mocht de 21-jarige testen in een Ferrari uit 2018. Op Fiorano, het privécircuit van de Italiaanse renstal, deed Ilott dat samen met Mick Schumacher en Robert Shwartzman. Allen zijn onderdeel van de Ferrari Driver Academy.

Ilott kan Schumacher volgen met racezitje

Ook Mick Schumacher maakt zijn debuut in de vrije training van de aankomende Grand Prix in de Alfa Romeo. Daarnaast heeft de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher volgens de geruchten al een F1- contract voor volgend jaar op zak voor het team uit Italië.

Ilott kan dezelfde route bewandelen. Steiner heeft laatst gezegd dat er nog tien potentiële rijders zijn die een stoeltje kunnen bemachtigen bij Haas F1, de contracten van Kevin Magnussen en Grosjean lopen namelijk eind dit jaar af. Dit seizoen ligt de meeste focus nog op het Formule 2-kampioenschap. De jonge Brit staat tweede en heeft 22 punten achterstand op leider Mick Schumacher. Over een aantal weken moeten beide coureurs weer aan de bak in Bahrein.