Helmut Marko: "Ik wist in de loop van het seizoen dat Honda zou vertrekken"

Honda bracht afgelopen vrijdag de Formule 1-wereld in shock door haar vertrek aan te kondigen. Het zet de verhoudingen op scherp maar laat ook zien hoe kwetsbaar de F1 is en hoe afhankelijk het is geworden van de drie overgebleven fabrikanten in de koningsklasse.

Terwijl de shock nog na dreunt blijkt het voor Helmut Marko geen shock te zijn, niet op dit moment althans. In gesprek met Laola1 in Oostenrijk vertelt de 77-jarige adviseur van Red Bull dat hij al eerder op de hoogte was.

Hoewel Red Bull Racing-teambaas Christian Horner onlangs een langdurige samenwerking met Honda aankondigde, ziet alles er nu compleet anders uit. Marko legt uit: "Christian Horner is de teambaas van Red Bull Racing, maar niet betrokken bij strategische zaken. De heer Mateschitz en ik zijn er al lang van op de hoogte van het besluit dat Honda nu bekend heeft gemaakt. Sinds de loop van het seizoen van dit jaar is ons de beslissing mede gedeeld."

Op de vraag wat het plan voor Red Bull na 2021 gaat zijn, is Marko nog steeds afwachtend om te kijken welke mogelijkheden er zijn. "Alle opties zullen worden overwogen en dan zullen we beslissen wat er gebeurt."

Eigen motor

Ook wordt overwogen om een eigen motor te ontwikkelen. "Ons plan is om tegen het einde van het jaar duidelijkheid te hebben. Uit de Formule 1 stappen is een andere optie, maar dat is niet onze eerste prioriteit."