Boze Lance Stroll: "Belachelijk dat Charles Leclerc geen straf kreeg"

Lance Stroll vindt het belachelijk dat Charles Leclerc aan een penalty ontsnapte voor de botsing in de eerste ronde van de Russische Grand Prix. Leclerc wilde zijn Ferrari langs de binnenkant van Stroll's Racing Point voor de zevende plaats in bocht 4 zetten, en tikte de rechter achterzijde van Stroll aan terwijl ze uit de bocht kwamen.

Stroll, die op de buitenste kerbstones reed toen het contact plaatsvond, spinde met zijn RP20 in de muur en viel daardoor uit de race. Charles Leclerc kon ongehinderd doorrijden en uiteindelijk de auto op de zesde plaats finishen.

Alle ruimte

Na afloop uitte Stroll zijn ongeloof over Leclerc die aan een straf voor zijn rol bij de botsing ontsnapte. De Canadees: "Ik ben nogal verbaasd dat hij geen penalty kreeg. Ik gaf hem alle ruimte, ik reed de hele bocht aan de buitenkant en hij tikte gewoon mijn wagen rechtsachter aan."

"Ik heb hem alle ruimte gegeven en had pech, maar hij had het kunnen vermijden. Hij hoefde niet zo dicht bij mij te rijden en aan te tikken, daar was geen aanleiding toe. Dus ja, ik vind het nogal belachelijk dat hij geen straf heeft gekregen."

Over zijn race kan Stroll slechts speculeren maar hij denkt dat een goed resultaat erin zat: "Ik denk dat er veel mogelijk was, want ik reed op dat moment zevende. Ik had een geweldige start, en reed op een goede band, dus het is echt jammer."

Vuile lucht Perez

Het incident werd 'opgemerkt' door de stewards, maar nooit onder officieel onderzoek geplaatst. Toen hem werd gevraagd naar het incident, zei Leclerc dat de botsing het resultaat was van de vuile lucht van Stroll's teamgenoot Sergio Perez, die vlak voor het duo op de zesde plaats reed.

"Ik probeerde Lance aan de binnenkant van bocht 4 in te halen en toen nam Perez de bocht in het midden van het asfalt. Daardoor kwam ik achter hem te rijden en reed ik direct in zijn vuile lucht, met als resultaat dat ik behoorlijk onderstuur kreeg en daarna kwam de botsing met Stroll."