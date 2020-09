Portugal wilde geen geld betalen voor F1 en MotoGP races

In het weekend van 23, 24 en 25 oktober racet de Formule 1 op het Algarve International Circuit en is het enthousiasme voor de Portugese Grand Prix groot, getuige de snelheid waarmee de tickets voor het evenement zijn verkocht.

De normale capaciteit van het circuit is rond de 90.000, maar door maatregelen rondom het coronavirus is met de overheid afgesproken dat er maximaal 45.000 mensen per dag naar het circuit mogen komen. In de eerste week werden meer dan 30.000 tickets verkocht.

Miguel Praia is commercieel directeur van het circuit en begrijpt waarom de ticketverkoop zo spoedig verliep: "De F1 is zo populair in Portugal en fans staan ​​te popelen om het evenement bij te wonen wanneer de F1 terugkeert naar ons land."

Wat ook bijdraagt ​​aan de populariteit van de Grand Prix is ​​dat het waarschijnlijk een eenmalig evenement zal blijven. "We weten dat dit een eenmalige kans is, maar we zullen ons best doen om er een heel speciaal evenement van te maken voor de teams, sponsors, organisatoren en fans om van onze faciliteiten en de Algarve te genieten."

Geen geld betalen voor F1

Het circuit probeerde eerder tevergeefs de Formule 1 naar de Algarve te krijgen. "Om eerlijk te zijn was de vergoeding die in rekening werd gebracht voor het verwelkomen van F1 een showstopper voor ons", zei Praia. Dit veranderde ineens door het coronavirus: "Dat heeft de wereld nu echter veranderd en daarom waren zowel de Formule 1 als MotoGP ineens geïnteresseerd in een bezoek aan de Algarve."