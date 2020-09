Olav Mol dit weekend niet aanwezig bij GP van Rusland

De eerste drie Grands Prix werden door Olav Mol, Jack Plooij en hun cameraman verplicht overgeslagen. Vanaf de vierde Grand Prix is het drietal weer aanwezig ondanks de coronacrisis, maar het zorgt weer voor de vertrouwde beelden vanaf de circuits.

De Russische Grand Prix slaat Olav Mol dit jaar over, zo vertelde hij in de F1 aan tafel podcast. De Ziggo-commentator woont in Spanje en het is moeilijk om vanuit Spanje naar Rusland te komen door de coronaregels. Mol zegt hierover: "Ik woon in Spanje, niets meer - niets minder. Als je het een beetje hebt gevolgd op social media dan zie je dat er op dit moment meer mensen zijn die problemen hebben. Rusland stelt allerlei voorwaarden."

"Ons eerste plan was om zo laat mogelijk erheen te gaan en zo snel mogelijk weer terug naar huis te vliegen. De Russische Grand Prix stond sowieso niet hoog op ons lijstje. Er kwamen in de tussentijd zoveel beren op de weg dat ik heb gezegd; Jack Plooij en de cameraman kunnen erheen vliegen, dan doe deze race wel gewoon vanuit Hilversum commentaar, net zoals de eerste drie races van dit jaar."

De problemen die meerdere journalisten en fotografen ondervinden zijn onder andere veel vluchten die geannuleerd worden. Het is daarom te veel werk en gedoe om alsnog via allerlei omwegen naar Rusland te vliegen.