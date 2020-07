Olav Mol en Jack Plooij voorlopig niet aanwezig tijdens F1-races

Door het coronavirus is alles in de wereld anders geworden en dus ook in de Formule 1. De teams mogen een beperkt aantal mensen meenemen naar de races, net als op de grid. De monteurs mogen geen contact hebben met monteurs van andere teams en iedereen slaapt in zijn eigen hotel dat helemaal is afgeschermd voor 1 team.

Ook voor de media zijn er veel dingen veranderd. Waar normaliter rond de 150 tot 200 journalisten en fotografen aanwezig zijn zal dit nu beperkt zijn tot slechts 10 per groep. Er mogen maximaal 10 journalisten en 10 fotografen aanwezig zijn, die worden gekozen op basis van groepsbelang en vertegenwoordiging.

Ziggo voorlopig vanuit Hilversum

Datzelfde geldt voor de TV-crews. De FOM registreert zelf alles en stuurde altijd al de beelden door naar de uitzendgerechtigden, dus dat zal niet veranderen. Wat wel verandert is dat bijna alle tv-ploegen niet aanwezig zullen zijn. Dat geldt ook voor Ziggo. Olav Mol en Jack Plooij zullen niet op locatie zijn.

Olav Mol zal zijn commentaar vanuit Hilversum moeten doen, terwijl de rol van Jack Plooij nog niet duidelijk is. Mogelijk neemt hij op de bank plaats in de studio.

Hoe lang Ziggo op deze manier verslag zal moeten geven is op dit moment niet duidelijk en bij het bedrijf zelf was niemand beschikbaar voor commentaar.