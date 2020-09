Fernando Alonso: "Ik wilde nog geen afscheid van de F1 nemen"

Fernando Alonso zegt dat hij niet klaar was om afscheid te nemen van het racen. Gedurende zijn tweejarige sabbatical bracht de 39-jarige coureur maandag zijn eerste officiële bezoek aan de fabriek van Renault in Enstone, voorafgaand aan zijn terugkeer in 2021.

Het is de derde periode voor Alonso dat hij onder contract staat bij Renault. Veel monteurs die in het begin van zijn carrière aan zijn wagen werkten, zijn nu nog steeds actief bij het team. Het voelt dan ook als thuiskomen voor de tweevoudig wereldkampioen: "Ik ken elke hoek van deze fabriek. Elke gang, elke deur."

"Toen ik de F1 verliet, zeiden mijn vrienden tegen me: 'Eindelijk kun je doen wat je wilt'. Maar wat ik wil is racen, dus ik blijf racen. Ik hou te veel van racen om te stoppen. Ik weet niet wat er aan de andere kant van de deur zit, en hoewel ik er niet bang van word, ben ik er nog niet klaar voor. Ik heb elke twee weken een stuur nodig in mijn handen."