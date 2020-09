Michael Masi voelt zich beledigd door Hamilton en Bottas

Een van de zaken die nog enige tijd na de Grand Prix van Toscane aan de orde zullen komen, is die catastrofale herstart, waarbij de achterkant van het veld sneller accelereerde dan de coureurs vooraan en daardoor een crash veroorzaakte. Veel coureurs wezen vooral naar Valtteri Bottas, die de race leidde en het tempo aan mocht geven.

Na de race was er een verschil van inzicht tussen de FIA en de Mercedes-coureurs. De discussie laait nu op en dat zorgt voor irritaties bij FIA-wedstrijdleider Michael Masi.

Bottas wijst naar FIA

Valtteri Bottas wijst vanuit zijn standpunt naar de FIA: "Het is gewoon de FIA ​​of FOM, ik weet niet wie beslist wat er met de Safety Cars gebeurt, maar ze proberen de show te verbeteren door de lichten van de Safety Car later uit te doen."

"Ik denk dat ons team voor de race de discussie heropende en heeft gezegd dat het hier een zorgwekkende situatie is, maar in feite zei de FIA dat ze het zouden blijven doen omdat het beter is voor de show. Ik denk dat dat het antwoord was."

Persoonlijke belediging

Bottas kreeg steun van Lewis Hamilton, maar die uitspraken vielen Michael Masi niet goed. "Vanuit het standpunt van de FIA ​​komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Einde verhaal. Het is een persoonlijke belediging als iemand anders een ander verhaal weergeeft."

Masi stelt dat de coureurs ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben en haalt een herstart uit de Formule 3 aan om zijn standpunt kracht bij te zetten. De F3-coureurs zaten in een vergelijkbare situatie en met een veel groter startveld ging het daar wel goed.