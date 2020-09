Mercedes: "Trek 3 tienden van Max Verstappen zijn kwalificatiedelta af en je hebt zijn racetempo"

De Toscaanse Grand Prix was opnieuw een overwinning voor Mercedes. Van de 9 gereden races zijn er 7 gewonnen door Mercedes, aangezien het team zeer dominant is. Daar dient ook bij gezegd te worden dat Ferrari een rampjaar beleefd en Red Bull Racing niet de uitdager kan zijn die het vooraf had gehoopt te kunnen zijn.

Dat komt mede doordat Max Verstappen problemen kent aan zijn Honda-motor. Dit was ook het geval tijdens de race in Mugello, waarbij Verstappen in de eerste ronde uitviel. Dat was een 'opluchting' voor Mercedes, want het Duitse team had een moeilijkere middag verwacht onder druk van de Nederlander. Volgens de engineers van Mercedes zou de RB16 van Verstappen competitief zijn geweest en gestreden hebben om de overwinning in Toscane.

"We hadden verwacht dat hij ons in beweging zou brengen. Normaal gesproken moet je in een race drie tienden van zijn kwalificatiedelta aftrekken. Dat is zijn racetempo. Hij zou dus op ons niveau zijn geweest", aldus de strategiemannen in gesprek met Auto Motor und Sport.

"Als Max Verstappen ons op de hielen had gezeten, hadden we de pitstops van onze coureurs misschien wat langer uitgesteld. We hadden hetzelfde bandendrama kunnen ervaren als tijdens de race in Silverstone. Gelukkig was dit een waarschuwing voor ons. We zijn dit keer slimmer geweest en kunnen beter interpreteren wanneer coureurs daadwerkelijk trillingen constateren en dit voor problemen zorgt."

Lance Stroll, Daniel Ricciardo en Alexander Albon, die uiteindelijk op de plaatsen 3-4-5 reden, slaagden er nooit in om de Mercedes W11 onder druk te zetten. Het was dus weer Lewis Hamilton die de race won en Valtteri Bottas die als tweede eindigde.