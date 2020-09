Carlos Sainz: "Dit was een heel erg beangstigend ongeluk"

Carlos Sainz vertelt dat het ongeluk na de herstart heel erg beangstigend was. Sainz kon zijn voorganger niet ontwijken en ramde de auto van Kevin Magnussen volop. Het betekende einde race voor Carlos.

Na afloopt vertelt hij: "Ik ben oké, het lijkt erop dat iedereen oké is. Het was een heel beangstigend ongeluk, iedereen ging zo'n 280 kilometer per uur. Ik was aan het knokken met een Racing Point en ik was naast hem en toen verloor ik ineens de controle over de auto."

Iedereen is in orde

Hij vervolgt: "Het belangrijkste is dat we allemaal oké zijn. Het lijkt heel erg op het ongeluk in Brazilië van vorig jaar. Iedereen dacht dat de race was begonnen, totdat iemand dacht dat de race nog niet was begonnen terwijl wij allemaal vol op het gas waren. Het is zeker iets waar we naar moeten kijken."