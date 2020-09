Max Verstappen: "Sergio Perez is niet minder dan Sebastian Vettel"

Na maanden van speculaties is de kogel door de kerk gegaan. Sebastian Vettel zal volgend jaar rijden voor Racing Point / Aston Martin. Sergio Perez verliest zijn stoeltje en dat is niet geheel onverwacht gezien de verhalen die de afgelopen maanden in de paddock rondgingen, onder andere over de ontsnappingsclausule.

Voor Perez blijven er weinig opties over, maar bij Haas staat hij zeker op een lijstje mede vanwege zijn sponsorbudget. Haas en Perez hebben de afgelopen jaren bovendien al vaker geflirt met elkaar maar tot een deal kwam het vooralsnog niet.

Perez vs Vettel

In de paddock is er ook gereageerd op het nieuws dat Perez moet vertrekken en Vettel volgend jaar de stercoureur zal zijn die alle aandacht op zich weet gericht. Zo vertelde Max Verstappen tegen het Duitse RTL dat hij niet vindt dat Perez onder doet voor Vettel.

De 22-jarige Nederlander: "Ik denk niet dat Sergio Perez veel langzamer is dan Sebastian Vettel. Sergio Perez heeft het niet verkeerd gedaan bij Racing Point. Voor Sebastian Vettel was Aston Martin de enige optie denk ik om in de F1 te blijven."

Ook voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is een supporter van de viervoudig wereldkampioen en bovendien bevriend met Vettel. Ecclestone: "Seb had niet echt een keuze, maar Aston Martin kan wel eens goed uitpakken voor hem."

"Mocht Mercedes stoppen als fabrieksteam dan zou het zomaar kunnen dat Aston Martin die positie over weet te nemen. Beide merken werken bovendien samen in de autoindustrie, dus als dat gebeurt heeft Sebastian Vettel de juiste keus gemaakt."