Kevin Magnussen: "Op dit moment niet in onderhandeling met Haas"

Kevin Magnussen zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen zijn met Haas over zijn stoeltje voor 2021. Het kleine Amerikaanse team sluit compleet nieuwe line-up voor 2021 niet uit, eraan toevoegend de coureurs die in 2021 racen voor het team, sowieso ook in 2022 plaatsnemen achter de stuurtjes, als het nieuwe tijdperk van de F1 in zal gaan.

Tegenover Ekstra Bladet zegt Guenther Steiner: "Iedereen vraagt ​​wat we doen voor 2021. Ja, je zult altijd willen presteren en je best willen doen maar met waar we nu staan, moeten we focussen op 2022. Niets is zeker, maar 2022 is de kans."

Snel contract regelen

Verwacht werd dat teameigenaar Gene Haas afgelopen weekend naar Monza vloog om de onderhandelingen met de coureurs te beginnen, maar Magnussen ontkent dat dit het geval is. De Deen zei dat hij toch graag snel de boel geregeld wil zien: "Er zijn nog geen onderhandelingen met Haas geweest. Ik wil natuurlijk dat het allemaal zo snel mogelijk geregeld is."

"Het is geen geheim dat ik gelukkig en tevreden ben waar ik ben. Ik wil deel uitmaken van hun comeback naar de top van het middenveld, want daar voel ik dat ze thuishoren."

Op de vraag of Haas zijn enige optie is om volgend jaar in de Formule 1 te blijven, antwoordde Magnussen: "Niet per se. Maar er zijn geen echte onderhandelingen met andere teams."

Haas B-team van Renault

Haas heeft veel van zijn chassisproblemen van 2019 voor dit jaar verholpen, maar het team blijft nu achter in het veld vanwege het afgenomen motorvermogen van Ferrari. Er gaan geruchten dat Haas zou kunnen besluiten Ferrari te laten vallen en in plaats daarvan het 'B'-team van Renault te worden.

"We veranderen nu niets", benadrukt Steiner. "Naar mijn mening zou het ook niet optimaal zijn als het budgetplafond in het spel komt. Met de situatie op dit moment en ook met de pandemie moeten we gewoon deze moeilijke periode doorstaan, misschien zelfs een beetje tot volgend jaar en dan kijken naar de nieuwe regels in 2022, wanneer we het hopelijk weer beter zullen doen."