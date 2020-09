Helmut Marko maakt zich zorgen over toekomst F1

Helmut Marko heeft aangegeven dat hij zich zorgen begint te maken over de Formule 1. De Oostenrijker is niet de enige want ook Toto Wolff maakt zich zorgen en kwam met een aantal ideeen om de Formule 1 aantrekkelijker te maken voor de fans.

Te midden van de coronacrisis slaagde de sport erin om op te staan en te beginnen met racen met een aangepaste kalender en verschillende gezondheidsmaatregelen - inclusief, de afwezigheid van toeschouwers.

Party Mode Off

Toen het F1-seizoen van 2020 was begonnen werd duidelijk in hoeverre Mercedes zou domineren. Red Bull heeft enkele weken geleden voor elkaar gekregen om een verbod op de Party Mode te realiseren, dat afgelopen weekend voor het eerst niet meer op de wagens mocht zitten.

Helmut Marko hoopt er het beste van: "Ik hoop dat we de volgende verveling bespaard blijven. Vorige week in Spa-Francorchamps was het echt een optocht, dat was saai om naar te kijken. Ik maak mij echt serieus zorgen over de toekomst van de Formule 1."

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat een oplossing zou zijn dat elke coureur alle drie de bandencompounds in elke race moet gebruiken, waardoor een einde komt aan races met slechts 1 pitstop.