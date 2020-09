Esteban Ocon aanvaart excuses van Ziggo Sport's Jack Plooij na "That French Fuck"

Esteban Ocon heeft de verontschuldigingen van Jack Plooij geaccepteerd. De oud-tandarts bleek nogal grof in de mond. Voor een draaiende camera en in afwezigheid van de Franse coureur maakte Plooij Ocon uit voor "That French Fuck". Een en ander gebeurde tijdens een vraaggesprek met Lando Norris.

Apologies accepted mate !✌🏻 — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 1, 2020

Die stond even met zijn mond vol tanden na de uitspraak van Plooij. Op Twitter moest de pitreporter van Ziggo Sport het ontgelden: vooral internationaal was er veel #ophef over de opmerking van Plooij.

Dutch reporter refers to Esteban Ocon as "French F*ck" in an interview with Lando.



I don't think this is acceptable at all. If I was @OconEsteban & @RenaultF1Team, I wouldn't be doing any interviews for Ziggo indefinitely until an apology is made.



That shit is so unprofessional pic.twitter.com/tvIXNhVFSK — Eau rouge (@Insidef1) August 31, 2020

Daarop ging de verslaggever diep door het stof en bood hij dus via Twitter excuses aan. Ook daarop kwam veel negatieve reacties, maar er was ook waardering, en dus nu ook de acceptatie van de excuses door Esteban Ocon.

Of de plooien hiermee nu glad gestreken zijn is nog afwachten. Eerder al werd Ziggo Sports door het Formule 1-team van Renault geweigerd voor één op één interviews met hun coureurs.

Het hele verhaal zal Esteban Ocon er in ieder geval doen beseffen dat de man met de oranje microfoon tegenover hem blijkbaar een nogal stevige mening heeft over hem. Bovendien blijkt Plooij die mening dus ook zomaar eruit te gooien in gesprek met andere coureurs, in de hoop dat zij vervolgens met spannende uitspraken komen. Het is voor te stellen dat er toch nog even gesproken dient te worden tussen Renault en Ziggo Sport over het hele voorval.

Plooij wordt wel vaker verweten te weinig blijk te geven van enig streven naar objectiviteit. Dat viel ook de makers van het satirische TV-programma Makkelijk Scoren al op..