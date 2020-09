De glorieuze dagen van Ferrari liggen vooral in het verleden, en zoals de hoge heren binnen de Scuderia Ferrari al eerder aangaven, valt er op de korte termijn meer te janken dan te juichen voor de Tifosi.

Ferrari worstelt in het hybride-tijdperk. Omdat het sóms een beetje waar is dat vroeger alles beter was: geniet even volop met ons mee. In onderstaand filmpje trekken ondermeer de oude V10 en V8-motoren heerlijk jankend aan u voorbij en ziet u de mooiste Ferrari's. Plaats van handeling: de 'heilige grond' van het Autodromo Nationale di Monza! Waar anders.

Advies: pakt u een kopje koffie, zet uw geluid op maximaal en geniet van deze jankende Ferrari's die juist die geluiden produceren die in de huidige Formule 1 zo vreselijk worden gemist.