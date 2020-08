Toto Wolff denkt dat rel om ‘roze-Mercedes' als nachtkaars uit zal gaan

Nadat Renault afgelopen week vriend en vijand deed verbazen door zich ineens terug te trekken uit het aangekondigde hoger beroep inzake de ‘roze-Mercedes’ van Racing Point, denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff nu dat dat hele beroep misschien wel eens nooit gaat komen.

Wolff: “Ik denk dat dit allemaal deel is van de politieke spelletjes in de F1. Het zet druk op de prestaties van Racing Point, die overigens uitstekend zijn dit seizoen, en dat komt echt niet alleen door hun brake-ducts. Ik denk dat het zich allemaal wel zal oplossen de komende week. Ik denk dan ook niet dat die hele zaak echt naar het Internationale Hof van Beroep zal gaan.”

Wolff zou wel eens invloed gehad kunnen hebben op het eerdere terugtrekken van Williams, dat als klant motoren afneemt van Mercedes. Ook zou Mercedes wel eens van doorslaggevend belang geweest kunnen zijn bij het besluit van McLaren om zich terug te trekken uit het beroep, aangezien McLaren en Mercedes volgend jaar weer zullen samenwerken.

Of Ferrari zich ook terug trekt, is het nog niet duidelijk. Ook is het nog maar de vraag of Racing Point zelf nog in beroep wil tegen de straf van de FIA. De overkoepelende autosportfederatie legde het team een boete van € 400.000,- op plus een aftrek van 15 WK-punten.

Als Wolff gelijk krijgt dan dooft de rel als een nachtkaars uit. Wordt vervolgd. Of juist niet.