'CM.com Circuit Zandvoort' heeft nog geen datum voor GP in 2021

Het wordt een hele mond vol om te zeggen dat je naar de Formule 1 gaat op Zandvoort, volgend jaar. Officieel keert de koningsklasse van de autosport na 36 jaar dan terug in Nederland voor de Heineken Dutch Grand Prix op het CM.com Circuit Zandvoort.

Het sympathieke Circuit Park Zandvoort - want onder die noemer wisten vele generaties het circuit in de duinen altijd te vinden- moest een eigentijdse naam krijgen.

De naam verwijst vooral naar de nieuwe ’zakenpartner’ van de Grand Prix in Nederland. De glooiende baan door de duinen zal vanaf nu worden geafficheerd met de naam van Techbedrijf CM.Com.

'CM.Com Circuit Zandvoort'. U went er misschien wel aan.

Nu de F1 zijn rentree zal maken op het historische Zandvoort, is het volgens de circuit-directie ook hoogste tijd voor een wat meer hedendaagse naam. Met de nieuwe naam op de affiches wil het circuit beter aansluiten op de behoeftes in moderne tijden.

Geen financiële steun overheid

Logisch is het wel, aangezien de Grand Prix het zonder financiële steun van de overheid moet zien te doen. Daarom wordt er dus veel gezocht in de sponsoring door bijvoorbeeld Heineken en CM.com. Het levert in ieder geval een miljoenen-injectie op voor de komende jaren.

Historische baan, splinternieuwe faciliteiten

De media konden naast kennis nemen van de nieuwe naam, vandaag ook de nieuwe pit-boxen zien. Ook het vernieuwde medische centrum, de ruimte voor wedstrijdleiding en de VIP- ruimtes zijn hagel nieuw gepresenteerd.

De zogenoemde 'Champions Lounge' boven de hernieuwde Arie Luyendijk-kombocht, moet dé place to be worden voor hooggeplaatste bobo's, royals en andere invloedrijken om elkaar nog eens een rondje te doen.

Nog geen datum

Ondertussen staat er nog geen datum gepland voor de Grand Prix in 2021. "We hopen dat het het in mei 2021 zal zijn, zoals dit jaar de bedoeling was, maar dat is afwachten. De internationale autosportfederatie FIA maakt aan het einde van dit jaar de kalender bekend’’, vertelt sportief directeur Jan Lammers aan het ANP.

Dit jaar weigerde het circuit een race zonder publiek. Begrijpelijk, ook gezien de sponsoren graag waar voor hun geld krijgen, wat te denken van de bezoeker die diep in de buidel tasten voor een ticket. Een groot feest samen met de F1-fans op Zandvoort, dat wil natuurlijk iedereen, beaamt Lammers.

"Race zonder publiek is echt een lastig dilemma"

"We hopen ook het feestje te kunnen vieren waar het ons om begonnen was, dus met 300.000 toeschouwers, maar we weten niet hoe het over pakweg acht maanden met het coronavirus is. De race laten doorgaan zonder publiek is echt een lastig dilemma. Dat zou ervoor pleiten de grand prix later in het jaar te laten plaatsvinden", zo citeert het persbureau de uitspraken van Jan Lammers.

Niki Lauda won in 1985 de laatste Grand Prix in Nederland.