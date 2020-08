Charles Leclerc: "Moeilijk om naar Spa terug te keren na dood Anthoine Hubert"

Charles Leclerc zegt dat het moeilijk zal zijn om dit weekend terug te keren naar Spa-Francorchamps, een jaar nadat zijn vriend Anthoine Hubert daar een heftig ongeluk had in de Formule 2 en overleed aan zijn verwondingen. De 22-jarige Fransman Hubert kwam vorig jaar om bij een crash op hoge snelheid waarbij meerdere wagens betrokken waren.

Dubbel gevoel

Leclerc zei hierover in de vooruitblik van Ferrari naar dit weekend: "Spa-Francorchamps heeft een speciaal plekje in mijn hart. Terwijl ik hier mijn eerste overwinning pakte, verloren we vorig jaar ook onze vriend Anthoine. Hij zal in onze gedachten zijn."

Leclerc pakte zijn eerste F1-overwinning tijdens de Belgische Grand Prix van vorig jaar, 24 uur na de dood van jeugdvriend en rivaal Hubert. Het verlies heeft veel van de Formule 1-coureurs diep getroffen, die hun eigen sterfte onder ogen moesten zien op een manier die velen nog niet eerder hadden meegemaakt.

Gasly denkt ook aan Hubert

Pierre Gasly van Alpha Tauri, een andere vriend van Hubert, zei: "Spa is mijn favoriete circuit en racen door al die snelle bochten is geweldig. Ik geniet er echt van om daar te rijden en heb in het verleden geweldige races gehad op dit circuit.

Maar dit jaar zal de terugkeer naar België ook een triest moment zijn, want het is pas een jaar geleden dat Anthoine zijn leven verloor na dat vreselijke ongeval in de F2-race in Spa.

"Ik kende hem al sinds ik zeven jaar oud was in de karting, we zaten op dezelfde school die samen werd georganiseerd door de Franse autosportfederatie, van mijn 13e tot mijn 19e, en we deelden zes jaar lang een appartement. Ik denk dat iedereen in de paddock de tijd zal nemen om aan hem te denken."