Coureurs verwachten vol gas te kunnen in bocht 8 op Turkije

Meerdere coureurs hebben hun mening gegeven over de mogelijke terugkeer van de Turkse Grand Prix op de kalender van 2020. Het lijkt veel coureurs een uitdaging om weer terug te keren naar Istanboel Park. Turkije zal vermoedelijk worden toegevoegd aan de F1-kalender van 2020 voor een race in november, waarbij de race plaatsvindt voor de laatste twee raceweekenden in Bahrein en Abu Dhabi, waardoor het totale aantal races dit jaar op 17 komt.

Slechts vier coureurs uit de huidige grid hebben eerder op het circuit geracet in de F1. De laatste Grand Prix die plaatsvond op het circuit was in 2011.

In een gesprek met Autosport hebben meerdere coureurs hun vreugde geuit over de terugkeer van de baan, met Haas-coureur Romain Grosjean, die in 2008 en 2011 op het circuit in de GP2 won en beweerde dat de beruchte bocht acht 'goed voor de nek' van alle coureurs zal zijn.

Albon ziet uitdaging

Alexander Albon van Red Bull beweerde dat de snelle linkshandige bocht gemakkelijk vol gas zou moeten zijn in de huidige generatie F1-machines.

"Ik denk niet dat we het zelfs zullen moeten proberen. Misschien de start van de ronde, maar het zou wel een uitdaging worden. Het ziet er echt gaaf uit, dat circuit lijkt me spannend. Liberty en de Formule 1 doen geweldig werk bij het kiezen van dit soort circuits."

"Ik weet niet of het toeval is, of dat ze deze circuits gewoon uitkiezen omdat zij degenen zijn die openstaan ​​voor races, zoals Mugello, Imola en Turkije. We gaan naar enkele van de beste circuits ter wereld. Ik ben er helemaal voor."

Esteban Ocon van Renault sprak ook positief over het circuit en was het met Albon eens over hoe snel bocht acht zou kunnen zijn.

"Turkije is een fantastisch circuit. Als het op de kalender aankomt, geweldig. Het is een ouderwets circuit, iets dat ik op TV aan het kijken was toen ik jonger was. De enorme linkshandige bocht zal behoorlijk indrukwekkend zijn."