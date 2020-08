Mika Hakkinen: "Ferrari moet nu echt snelheid gaan vinden"

Het team van Ferrari zit in de hoek waar de klappen vallen. De motor presteert niet zoals men had gehoopt en ook het chassis van het Italiaanse team is niet sterk genoeg om vooraan mee te kunnen strijden. Door het slechte seizoen staat het Italiaanse team op de vijfde plaats in het constructeurkampioenschap.

Voormalig coureur Mika Hakkinen reageert op de problemen die het Italiaanse team heeft en zegt dat het nu echt de snelheid terug moet zien te vinden, wil het kans maken op de derde plaats in het kampioenschap.

Drie thuisraces in Italië

Hakkinen zegt hierover in zijn column bij Unibet: "Lance Stroll en Sergio Perez, die weer terug is, doen het heel goed met Racing Point. Vlak achter hun jagen McLaren en Ferrari."

"De problemen voor Ferrari zijn inmiddels duidelijk, want het team zou niet moeten vechten voor de punten in het middenveld. Het is uiteindelijk goed dat Sebastian Vettel zich vorige week kon terugvechten naar de zevende plaats in Spanje, maar Ferrari moet echt hopen dat ze de komende races snelheid weten te vinden."

"Vooral de races in Monza, Mugello en Imola, drie thuisraces voor Vettel en Leclerc. Het is hopen dat het snel beter gaat met het team uit Maranello."