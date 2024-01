Staat Mercedes op een kruispunt? "Goed dat ze boos zijn"

Het team van Mercedes heeft twee zware jaren achter de rug. De Duitse renstal kon niet meevechten met de Red Bull-bolides van Max Verstappen en Sergio Perez en dat deed pijn. Mika Häkkinen denkt dat Mercedes nu op een kruispunt staat en dat het goed is dat men wil terugslaan.

Mercedes wilde na het mislopen van de wereldtitel van Lewis Hamilton in 2021 terugslaan. In 2022 hadden ze echter een enorme achterstand op Red Bull en Ferrari, maar George Russell wist in dat jaar nog wel een race te winnen. Vorig jaar was de achterstand op Red Bull veel te groot, dit zorgde ervoor dat ze vooral vochten met Ferrari, McLaren en Aston Martin. In het aankomende seizoen moet het dan echt gaan gebeuren en Mercedes aast op successen.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen weet nog niet helemaal wat hij van Mercedes kan verwachten. De Finse oud-coureur stelt in gesprek met Bild dat Mercedes op een kruispunt staat: "Geruime tijd waren er helemaal geen vraagtekens bij dat team. Maar na een decennium vol succes, hebben de afgelopen twee jaar zeker hun sporen achtergelaten bij de werknemers en de kopstukken. Dat is goed. Ze moeten nu boos zijn en die wil om te winnen ontwikkelen. Ze moeten die grip op de regels weer terugkrijgen, dat mist nu."