Motorinstellingen van Mercedes zijn uitgelekt via foto

Het team van Mercedes domineert al jaren de Formule 1 en ook dit jaar is het niet anders. Het Duitse team weet ieder jaar weer een goede auto te bouwen maar vooral een zeer sterke en krachtige motor. Dat is ook te zien aan de klantenteams die ieder jaar goed voor de dag komen.

Daarnaast heeft Mercedes enkele jaren geleden een 'Party Modus' ontwikkeld, waarbij de motor extra vermogen levert aan de coureur tijdens de kwalificatie. Mede hierdoor rijgt Mercedes de pole positions aan elkaar en zet het teams als Ferrari en Red Bull Racing op grote achterstand tijdens de kwalificaties. Vanaf de Grand Prix van België of Italië zou deze modus echter verboden moeten zijn; de teams moeten kwalificeren en racen in dezelfde modus.

Boordradio's

Veel fans zal het wel eens zijn opgevallen als de coureurs informatie doorkrijgen van hun engineer. Bij de start van de race, na de eerste ronde, vlak voor en na een pitstop. Ook de engineer van Max Verstappen praat veel tegen de Nederlander en roept vaak termen als Strat 8, Strat 1 etcetera. Dit zijn voorgeprogrammeerde instellingen voor de motor waarmee er meer of minder vermogen gegeven wordt, de ERS-systemen opgeladen worden of een instelling voor tijdens de Safety Car om benzine te sparen.

Motorinstellingen Mercedes uitgelekt

Afgelopen dagen zijn de motorinstellingen van Mercedes uitgelekt via een foto op internet. Tijdens de derde vrije training heeft iemand een foto kunnen maken van een formulier of beeldscherm waarna op internet de informatie op de foto is ontcijferd. Hierdoor is nu bekend welke engine modes Mercedes gebruikt en wanneer ze welke instelling gebruiken en welk effect het heeft voor coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Hieronder de uitgelekte foto, maar tevens hebben we ook de instellingen uitgeschreven omdat de foto ietwat onduidelijk is.

Engine Settings Mercedes

Strat 1 Recharge

Strat 2 Quali (0.11)

Strat 3 Race Plus High SOC (0.00)

Strat 4 Race Plus Low SOC (0.00)

Strat 5 Race Plus Deploy SOC (0.04)

Strat 6 Race High SOC (0.11)

Strat 7 Race Low SOC (0.00)

Strat 8 Race Deploy (0.00)

Strat 9 Race Save High SOC (0.31)

Strat 10 PSI ? (0.18)

Strat 11 Race Save Deploy (0.29)

Strat 12 Race Save 100 Deploy (0.18)