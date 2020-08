Lando Norris laat speciale helm Britse GP bij 6-jarige ontwerpster Eva bezorgen

Lando Norris schreef voor de Britse Grand Prix een prijsvraag uit: Ontwerp een helmdesign en de leukste zal hij eruit pikken en daadwerkelijk gaan dragen. Het kinderlijke en kale design van de 6-jarige Eva uit Engeland sprak Norris zo aan, die er ook goed om moest lachen, dat hij zijn helm liet spuiten en ook echt droeg tijdens zijn tweede thuisrace in de F1.

Het ontwerp leverde veel aandacht en verbazing op, te meer omdat Eva bij de achternaam van Norris de 'S' was vergeten, en die plakte ze onder de naam. Dat zorgde weer voor de nodige 'photoshops' op internet in de uitslagen van de F1 waarbij precies hetzelfde werd gedaan.

Gisteren liet de Britse coureur de helm die Eva had ontworpen bij haar thuis afleveren, zoals te zien is in de video. Uiteraard is Eva, net als haar broertje, dolblij met het kado.